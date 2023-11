Bezaubernder Winterwald – Adventmarkt am See

mit Live-Musik, Kutschenfahrten, Kinderschminken, Eisstockbahnen, regionalen Ausstellern und kulinarischen Köstlichkeiten

von 17. November bis 3. Dezember

FR von 14-20 Uhr, SA & SO von 12-20 Uhr



erstmals direkt am See im PODOBEACH Strandbad rund um das Restaurant SUNBAY Eingang E2/PODOplay

Programm

1. Wochenende, 17. bis 19. November

Live-Musik von Horst Scheiblhofer & Dominik aus Andau, Musikverein Podersdorf am See, Chor der Volksschule

Aussteller: Art by Andert – Recyclink-Kunst & Deko

Alpakahof Pinetz – wärmende Alpaka-Produkte

Flaschenduft – handgemachte Duftkerzen in gebrauchten Weinflaschen

mehr Infos

2. Wochenende, 24. bis 26. November

Live-Musik von Vuisaitig und den Weidener Dorfmusikanten

Aussteller: Celesteau e.U – Parfums aus Österreich

Alpakahof Pinetz – wärmende Alpaka-Produkte

Jannin’s Schatzkiste – Schmuck & Deko

mehr Infos

3. Wochenende, 1. bis 3. Dezember

Live-Musik von Amerling, Stefan Leander, Jagdhornbläsergruppe Neusiedlersee

ab 18 Uhr: Perchten

Aussteller: Silke’s Kräuterkraft – Natur-Kosmetik & Gesundheitsprodukte

Steiner Josef – Marmeladen, Aufstriche, Liköre

Tiki Taka Alpaka – wärmende Alpaka-Produkte

mehr Infos